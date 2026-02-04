Gli avversari | parla il tecnico Tisci Pineto in ritardo di sette punti | Vogliamo continuare a crescere

Domenica alle 17.30 si gioca una partita decisiva per il Pineto, che cerca di recuperare punti sull’Ascoli in classifica. Il tecnico Tisci si dice determinato a far crescere la squadra, anche se il ritardo di sette punti rende la sfida difficile. La squadra sa che questa partita può fare la differenza nella corsa ai playoff.

Lo scontro di domenica prossima (avvio alle 17.30) sarà particolarmente importante anche per il Pineto che in classifica sta cercando di inseguire l’ Ascoli, nonostante il ritardo degli attuali 7 punti. Al Pavone-Mariani gli abruzzesi proveranno a capitalizzare al meglio una delle ultime possibilità offerte dal calendario per provare a restare agganciati al podio del girone e magari guadagnare ancora qualche posizione di classifica. La formazione di Tisci sfiderà il Picchio dopo l’amara sconfitta incassata in casa della Juventus Next Gen (1-0). La sessione invernale di mercato ha visto il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe operare una serie di operazioni che, tra entrate ed uscite, hanno visto partire Bruzzaniti (Catania), Mastropietro (Gubbio), Capomaggio (Siracusa) e Thiago Menna (Giulianova). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Venerdì 15 dicembre 2025 alle ore 20:30, l'Arezzo affronta il Pineto nel match di ritorno del girone B di Serie C.

Il Trestina si prepara alla sfida contro il prossimo avversario, un avversario pericoloso che nonostante l’ultima sconfitta a Prato, ha dimostrato di poter essere competitivo.

