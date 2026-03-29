Un politico ha commentato che in ottant’anni sono state promesse infrastrutture come strade e ferrovie prima del ponte, ma tali lavori non sono stati realizzati. La sua affermazione riguarda il mancato avanzamento di queste opere nel tempo, non fornendo dettagli su eventuali progetti o decisioni specifiche. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico in una città del nord-est del paese.

MESSINA – “Sono 80 anni che dicono che prima del Ponte bisogna fare strade e ferrovie, e sono 80 anni che non si fanno né strade né ferrovie. Tra Sicilia e Calabria ci sono in corso lavori pubblici per 50 miliardi di euro messi a disposizione da questo ministro da questo governo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Messina alla manifestazione ‘L’ora del ponte’ a sostegno della realizzazione dell’opera. Alla manifestazione “contro la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione, lo spopolamento del territorio e la desertificazione produttiva di Sicilia e Calabria”, in piazza Unione Europea partecipano oltre duemila persone, anche sindaci delle due sponde dello Stretto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Salvini: “80 anni che dicono il ponte dopo e non si fanno strade e ferrovie”

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