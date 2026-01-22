Emergenza maltempo Barbagallo Pd | Stop alle imposte e si utilizzino fondi del Ponte per ripristino strade coste e ferrovie

In seguito all'emergenza maltempo in Sicilia, il Partito Democratico ha presentato due emendamenti al decreto Milleproroghe. La proposta mira a sospendere le imposte e a utilizzare i fondi del Ponte per il ripristino di strade, coste e ferrovie danneggiate dal ciclone Harry, al fine di sostenere le imprese e le famiglie colpite dalla calamità.

"Il Partito Democratico ha formalizzato oggi due emendamenti al provvedimento Milleproroghe per sostenere imprese e famiglie che in Sicilia hanno subito la devastazione causata dal ciclone Harry. Con il primo prevediamo lo stop a tasse e imposte per chi ha subito danni ad abitazioni e aziende.

Ponte sullo Stretto, Pd all’attacco da Schlein a Barbagallo: “Fondi spostati, Sud ancora penalizzato”Il Partito Democratico critica la riprogrammazione dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, accusando il governo di penalizzare ancora una volta il Sud.

