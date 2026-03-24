Ferrovie ponti e strade | oltre i confini L’evento del Giornale con il ministro Matteo Salvini

Un evento organizzato dal Giornale si è svolto con la partecipazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La discussione si è concentrata su progetti relativi a ferrovie, ponti e strade che attraversano i confini nazionali. L’iniziativa era aperta al pubblico, con ingresso gratuito e previa iscrizione attraverso un link dedicato.

***** L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione cliccando a questo link. Per maggiori informazioni si prega di scrivere a [email protected] Non solo ferro, cemento e asfalto. Ponti, strade e ferrovie sono molto di più. Ogni infrastruttura è infatti una scelta politica, prima che ingegneristica: sulle rotaie o in carreggiata sfreccia la promessa di un futuro nel quale le distanze si accorciano sempre più e le opportunità di sviluppo economico si moltiplicano. Senza reti non c’è vero progresso, senza collegamenti non c’è comunità. Il Giornale, in collaborazione con il settimanale economico Moneta, accenderà i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini”. L’evento del Giornale con il ministro Matteo Salvini Articoli correlati Ponti, strade, ferrovie. Con “Evolutio” 120 anni di grandi opere in esposizione a MilanoApre domani a Milano presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e fino al 7 aprile 2026, “Evolutio”, la mostra organizzata da... La bretella Capriolo-Sarnico diventa realtà. Parola del ministro Matteo SalviniCapriolo (Brescia) – Presto la bretella stradale Capriolo-Sarnico potrebbe diventare una realtà Parola del Ministro delle Infrastrutture e della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Matteo Salvini Temi più discussi: Ponte sullo Stretto rinviato al 2034; Ponte sul Nure, Salvini Qui il cantiere è finito in anticipo Riaperto il traffico fotogallery; Emilia-Romagna: riapre il ponte sul Nure lungo la SS 9 via Emilia a Piacenza. Ponte sullo Stretto, Salvini: Sarà un’opera strategica e servirà anche nei giorni di tempesta. Andiamo avanti nonostante le difficoltàIntervenendo durante il question time alla Camera, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto, definendo l’infrastruttura un’opera strategica militare, una ... blitzquotidiano.it Salvini, dl su commissari ottempererà a richieste della C.Conti sul PonteNon c'è nessun problema, è tutto risolto, non c'è nessuna tensione. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sul decreto legge sui commissari per le strade che ieri è ... ansa.it Riforma della giustizia, il pronostico (errato) di Salvini sul referendum: “Vince il sì col 54%” Numeri rovesciati. Il 19 marzo 2026, ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, Matteo Salvini aveva pronosticato una vittoria del sì al referendum sulla giustizia co - facebook.com facebook Ecco le differenze tra Umberto Bossi e Matteo Salvini. I Graffi di Damato x.com