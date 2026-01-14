La Pennicanza appello Fiorello | Salviamo il Teatro delle Vittorie

Fiorello e Biggio tornano con una nuova puntata de “La Pennicanza”, trasmessa su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Tra i temi affrontati, l’appello di Fiorello per salvare il Teatro delle Vittorie, un patrimonio culturale importante per Roma. Un momento di approfondimento dedicato alla tutela e alla valorizzazione del teatro, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare luoghi storici e culturali della città.

Roma, 14 gen. (askanews) – Nuova puntata de "La Pennicanza" di Fiorello e Biggio su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Tra battute irresistibili, satira politica e le solite geniali improvvisazioni, il programma dello showman regala anche oggi agli ascoltatori tre quarti d'ora di puro divertimento, confermando il suo stile unico e imprevedibile. Si rinnova anche oggi l'appuntamento con la satira politica e un'improbabile Giorgia Meloni 'autrice' del programma dello showman. La 'premier' chiede a Fiorello: "Sto andando bene, Rosario? Le prossime battute le vuoi tipo Angioni o Cirilli? Questa cosa di fare l'autrice mi piace un casino. L'appello di Fiorello: "Salviamo il Teatro delle Vittorie!" - È stata lanciata una petizione online per 'salvarlo' e la firmeremo sicuramente anche noi.

