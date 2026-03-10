Le mamme della Padula continuano a chiedere di non chiudere lo spazio Verde Magico, un luogo molto amato da bambini e genitori. La richiesta arriva in risposta alla decisione di chiudere il centro, causata dalla mancanza di fondi necessari per sostenere le attività ludico-laboratoriali nel Villino Vittoria. La questione ha suscitato una forte reazione tra le famiglie della zona.

Proseguono gli appelli delle mamme della Padula per "non chiudere" lo spazio Verde Magico. Una chiusura dovuta alla mancanza di fondi per mandare avanti l’attività ludico laboratoriale nel Villino Vittoria, tanto cara a bambini e genitori. L’amministrazione aveva fatto sapere che il futuro del Verde Magico sarà valutato, sottolineando che potrebbe essere spostato, implementato o chiuso. Per questo stamani alle 11 le mamme si ritroveranno sotto palazzo civico per protestare e chiedere che questo importante servizio continui a funzionare. L’obiettivo della mobilitazione è sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché si trovi una soluzione economica che garantisca la continuità pedagogica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "No alla chiusura di Verde magico". La rabbia delle mamme in Comune

Articoli correlati

La rabbia di Michele Pazienza sul caso dello ‘Zanardi equestre’ conteso: “Opera destinata alla discarica, il Comune non se la merita”Cesena, 10 gennaio 2026 – “Ma come, il Comune di Cesena scopre solo ora, dopo 42 anni, che c’è in giro l’opera che mio fratello realizzò a Cesena nel...

Levante, il Comune affida ai residenti la cura del verde: partono le adozioni delle aree pubblicheSaranno i cittadini a occuparsi della manutenzione di alcune aree verdi del quartiere Levante – Madonna del Freddo.

Contenuti utili per approfondire No alla chiusura di Verde magico La...

Temi più discussi: No alla chiusura di Verde magico. La rabbia delle mamme in Comune; I partiti del No al referendum puntano tutto sul pericolo autoritario; I monopattini Lime ancora sulle strade di Roma, il Consiglio di Stato ribalta il Tar; Nuovi asfalti in circa 40 strade e 454 interventi sul verde: partito il maxi-piano di manutenzione a Montesilvano [FOTO].

’Verde magico’ a rischio chiusura. Il sindacato sta con le mamme: Il Comune riveda la sua sceltaLa Fp Cgil dopo l’annuncio del ridimensionamento del lavoro per le dipendenti della cooperativa Il taglio delle ore rappresenta un arretramento sul piano dei diritti e sulla qualità dei servizi ... lanazione.it

Prima media di Pavana: tanti no alla chiusuraContrari alla soppressione l’istituto Cino, il sindaco Micheletti e l’assessore regionale Fratoni, che scrive all’ufficio scolastico di Firenze. Si amplia la battaglia contro la soppressione della ... lanazione.it

Terminati i lavori nell'area verde: il progetto di riqualificazione era stato messo a bando già nel 2017 - facebook.com facebook

Se la settimana dev'essere una salita, che almeno sia nel verde, che almeno sia dipinta da Ginanneschi, il nostro giovane Hockney. Jacopo Ginanneschi, La salita. Olio su tela, 130x180 cm, 2025. #EccellentiPittori x.com