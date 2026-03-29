Salento furto nel salone da parrucchiere di notte | ladro a volto scoperto e ferito nello scasso Video

Nella notte tra sabato e domenica, un salone di parrucchiere in piazza Martiri Ungheresi, nel centro di Casarano, è stato oggetto di un furto con scasso. Le immagini di un video mostrano un uomo che, con il volto scoperto, si introduce nel locale e si ferisce nel tentativo di entrare. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali arnesi o beni rubati.

Furto con scasso nella notte tra sabato e domenica ai danni di un salone di parrucchiere situato in piazza Martiri Ungheresi, in pieno centro città, a Casarano. Un giovane a volto scoperto è riuscito a intrufolarsi nel locale dopo aver rotto la porta d’ingresso, formata da doppio vetro, con un una mazza di metallo e a calci, tra l’altro ferendosi in alcuni punti del corpo. Il ladro è riuscito ad aprire la cassa ed è scappato con le poche decine di euro che i titolari avevano lasciato. Il malvivente, grazie anche al sistema di videosorveglianza del salone, sarebbe già stato individuato dai carabinieri. L’altra notte, una serie di forti colpi alla porta di entrata del salone di parrucchiere ha scosso la quiete di piazza Martiri Ungheresi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, furto nel salone da parrucchiere di notte: ladro a volto scoperto e ferito nello scasso. Video Articoli correlati Sfascia l'ingresso e forza la cassa nel salone da parrucchiere: via con pochi euroIl malvivente solitario, entrato in azione, ha preso di mira un salone di parrucchiere, “Stylix”, che sorge appunto nella zona centrale del comune... Leggi anche: Torrione, furto con scasso nella notte: colpo in un negozio di articoli da regalo Una selezione di notizie su Salento furto nel salone da... Temi più discussi: Lecce, rapina al centro scommesse: bottino da 2.000 euro; Incidente a Santa Rosa, pedone investito da un camion: grave una donna; Fuga di gas durante i lavori, evacuata una scuola: paura tra insegnanti e alunni. Salento, furto nel salone da parrucchiere di notte: ladro a volto scoperto e ferito nello scasso. VideoFurto con scasso nella notte tra sabato e domenica ai danni di un salone di parrucchiere situato in piazza Martiri Ungheresi, in pieno centro ... msn.com Furti nel Salento, la Polizia recupera refurtiva di pregio: caccia ai legittimi proprietariLa Polizia di Stato recupera a Lecce numerosi gioielli rubati dall'inizio dell'anno: le foto della refurtiva sono online sul sito della Questura per il riconoscimento ... trmtv.it +++LA “MAREA” BIANCAZZURRA A SQUINZANO: 500 TIFOSI TRANESI IN SALENTO PER LA FINALE D’ANDATA DI COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE, RITORNO MERCOLEDÌ 8 APRILE AL COMUNALE “NICOLA LAPI”+++ - facebook.com facebook #salento, #furto nel salone da parrucchiere di notte: ladro a volto scoperto e ferito nello scasso. Video x.com