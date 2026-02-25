Perin titolare? Può darsi | Spalletti alimenta le speranze dei tifosi

La qualificazione agli ottavi di Champions League è ormai un’utopia per la Juventus, dopo il disastroso risultato di 5-2 dell’andata dei playoff in Turchia. Questa sera, contro il Galatasaray, il tecnico bianconero dovrà tentare l’impresa e, per farlo, sta pensando ad una mossa non del tutto inaspettata: schierare Perin in porta. Di Gregorio potrebbe dunque restare in panchina per questa gara. Dentro Perin, fuori Di Gregorio? Le parole di Spalletti. A qualche ora dal match più atteso della giornata, Spalletti ha parlato ai microfoni di Prime Video del periodo piuttosto delicato della sua squadra, esprimendo il proprio punto di vista sulle partite contro Como e Inter ma, più di tutte, su quella di questa sera contro i turchi di Okan Buruk. L’allenatore bianconero ha fatto il punto su alcuni suoi giocatori, come Kenan Yildiz, che aveva accusato una contusione al polpaccio nella gara contro i lariani, ma soprattutto sui due portieri italiani. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Perin titolare in Juve Galatasaray? Spalletti riflette sul possibile cambio in porta per la sfida di Champions: le ultimissime