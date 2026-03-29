sacha sorrentino il sarto dei nutrizionisti

Sacha Sorrentino è noto come il sarto dei nutrizionisti, specializzato nella creazione di piani alimentari personalizzati. La sua attività si concentra sulla realizzazione di diete su misura per diversi professionisti del settore. La qualità delle sue prestazioni dipende dall'attenzione ai dettagli e dalla capacità di adattare le proposte alle esigenze specifiche di ogni cliente.

, alimentazioni su misura Ne va della qualità delle prestazioni, certo. Così come della possibilità di mettersi al riparo dagli infortuni oppure, una volta che gli infortuni si sono verificati, di quella di rientrare più velocemente. Soprattutto, ne va della longevità della carriera, perché il corpo del calciatore è a suo modo una macchina che dà il suo meglio il più a lungo possibile se messo nelle condizioni di farlo. In alcuni articoli definiscono Sacha Sorrentino “il nutrizionista dei vip” per le personalità che segue nel jet set. Ma lui, 38enne napoletano abilitato biologo nel 2013 con specializzazione in nutrizione dello sport, vanta una certa esperienza anche nel calcio e tra i calciatori (basta dare una scorsa ai suoi social per verificare di che livello). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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