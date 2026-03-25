Kevin De Bruyne ha recentemente completato una valutazione della composizione corporea dopo il suo recupero da un infortunio. La misurazione ha indicato una percentuale di massa grassa pari all’11%. Questa analisi è stata condotta da Sacha Sorrentino, che si occupa di monitorare gli aspetti fisiologici degli atleti. La percentuale di massa grassa rappresenta un dato rilevante per l’atleta in vista delle prossime competizioni.

11%: la massa grassa di Kevin De Bruyne al ritorno dall’infortunio. Se il campione belga è tornato a disposizione di Antonio Conte in una forma fisica encomiabile è anche merito di Sacha Sorrentino biologo nutrizionista che già seguiva l’alimentazione di?lkay Gündo?an, calciatore tedesco amico ed ex compagno di squadra di De Bruyne al City. Sorrentino è stato ribattezzato dai media “il nutrizionista dei vip” perché si sono affidati a lui attori e cantanti ( Geolier, per non trovare un esempio non lontano da Napoli), ma vanta una certa esperienza anche con i calciatori e basta dare una scorsa ai suoi social per capire di quale profilo: Gigi Donnarumma, Federico Bernardeschi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sacha Sorrentino, mister 11% di massa grassa di De Bruyne

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