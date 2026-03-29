sabato antiitaliano

Sabato si è svolto un corteo chiamato «No Kings Italy» che si era proposto di protestare contro la guerra. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno rivolto insulti e utilizzato cartelli con scritte offensive nei confronti del governo, chiedendone le dimissioni. La protesta si è conclusa con episodi di volgarità e manifestazioni di dissenso pubblico.

«Giorgia Meloni vattene». Lo avevano promesso e lo hanno fatto: ieri il corteo «No Kings Italy» contro la guerra si è trasformato nell’occasione per chiedere le dimissioni del governo, tra insulti, volgarità e cartelli macabri. A Roma sono scese in piazza circa 30mila persone tra iscritti della Cgil e dell’Anpi, antagonisti dei centri sociali, immigrati ed esponenti del mondo Lgbt. Alla mobilitazione erano presenti anche Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Ilaria Salis di Avs e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, oltre a una delegazione del M5S composta dal capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi e dai deputati Gilda Sportiello e Francesco Silvestri che pochi giorni fa ha messo il like al post del comico Montanini che aveva augurato la morte a chi avesse votato sì al referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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