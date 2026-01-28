Kid Yugi l’anti-idolo del rap italiano | in arrivo il nuovo album

Kid Yugi torna con un nuovo album. Dopo aver conquistato la scena rap italiana negli ultimi anni, il rapper annuncia il suo prossimo progetto discografico. Ancora una volta, si mostra come una delle voci più riconoscibili del genere, con testi curati e uno stile che lo rende unico. L’attesa cresce tra i fan, pronti a scoprire cosa avrà in serbo il suo nuovo lavoro.

Kid Yugi si è affermato negli ultimi anni come una delle voci più riconoscibili del rap italiano, distinguendosi nella scena grazie al talento e a una ricerca testuale costante. Con le sue sonorità cupe ha costruito un immaginario personale, consolidato dall’album I Nomi del Diavolo, pubblicato nel 2024, che lo ha confermato come una figura atipica all’interno dell’hardcore nazionale. Il 30 gennaio uscirà il suo nuovo progetto discografico, intitolato Anche gli eroi muoiono. Francesco Stasi, in arte Kid Yugi, si è contraddistinto per l’uso ricorrente di riferimenti letterari, in particolare alla letteratura russa, uniti a metafore di matrice biblica e a tematiche oscure. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

