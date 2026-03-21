Sabalenka riceve una strana proposta a Miami | Cancellare il mio match per Alcaraz? Mi hanno scioccata

A Miami, Aryna Sabalenka si è trovata a dover spostare il suo match su un campo secondario per fare spazio all'incontro di Carlos Alcaraz. La numero uno al mondo ha espresso sorpresa e sconcerto per questa decisione, definendola una proposta inaspettata. L’episodio ha suscitato reazioni e polemiche tra gli addetti ai lavori e gli appassionati presenti.

Aryna Sabalenka polemizza con gli organizzatori di Miami: la numero uno al mondo spostata su un campo secondario per fare spazio al match di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pietro Sermonti: “Ero una specie di disadattato, mi hanno bocciato 4 volte. Mio padre mi voleva calciatore”Pietro Sermonti si racconta in un'intervista a qualche giorno dall'uscita della seconda stagione della serie su Prime Video, Gigolò per caso. Aryna Sabalenka al fidanzato: “Puoi andartene?”. È in difficoltà per la domanda privata su AlcarazDopo la vittoria nei quarti dell'Australian Open su Iva Jovic, Aryna Sabalenka è andata in difficoltà nell'intervista fatta in campo, per la domanda... Aggiornamenti e notizie su Sabalenka riceve Argomenti discussi: Sinner spiega perché ha indicato il cuore dopo l'ultimo trionfo: Dovevo dimostrarlo a me stesso. Sabalenka-Kyrgios 0-2: l'australiano vince la Battaglia dei sessi, rivivi la direttaKyrgios non gioca una partita di singolare nel circuito Atp da marzo scorso, quando arrivò al secondo turno nel Masters 1000 di Miami. Ha giocato un match in doppio a luglio a Washington ed è poi ... corrieredellosport.it Sabalenka-Kyrgios, una «Battaglia dei Sessi» avvilente che tradisce lo spirito del tennisNo, non è l'improvviso insorgere di un forte astigmatismo. Il campo è davvero asimmetrico per concedere alla donna, Aryna Sabalenka, un'area di gioco del 9% più piccola di quella dell'uomo, Nick ... corriere.it