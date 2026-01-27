Sabalenka cede il suo orologio durante l'intervista | Costa un sacco di soldi Ma mi fido di te

Durante un'intervista agli Australian Open, Jelena Dokic ha ricevuto in dono un orologio di valore da Aryna Sabalenka, che ha deciso di cederlo con fiducia. Questo gesto ha attirato l'attenzione sul rapporto di stima tra le due tenniste e ha suscitato interesse tra gli appassionati di sport. Un momento che evidenzia il lato più umano e spontaneo del mondo del tennis professionistico.

