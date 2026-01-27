Sabalenka cede il suo orologio durante l'intervista | Costa un sacco di soldi Ma mi fido di te
Durante un'intervista agli Australian Open, Jelena Dokic ha ricevuto in dono un orologio di valore da Aryna Sabalenka, che ha deciso di cederlo con fiducia. Questo gesto ha attirato l'attenzione sul rapporto di stima tra le due tenniste e ha suscitato interesse tra gli appassionati di sport. Un momento che evidenzia il lato più umano e spontaneo del mondo del tennis professionistico.
Siparietto simpatico agli Australian Open nell'ultima intervista di Jelena Dokic ad Aryna Sabalenka, che le ha ceduto il suo lussuoso orologio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Australian Open
La tennista Sachia Vickery sul suo seno rifatto: “Mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi su OnlyFans”
Sachia Vickery, tennista americana, ha condiviso la sua esperienza con la mastoplastica additiva, affermando che questa scelta le ha portato benefici sia a livello personale che economico.
De Minaur frastornato dopo la prima vittoria alle ATP Finals: “Dici davvero? Non mi fido di te”
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: Sabalenka vince in due set, Venus lotta con Danilovic, ma cede al terzo.
Sabalenka doma anche il caldo: stoccata a Sinner dopo aver travolto Jovic e la singolare proposta ad AlcarazSabalenka liquida Jovic e accede alle semifinali dell'Australian Open. Poi punzecchia Sinner per il caldo di Melbourne ed esprime un desiderio su Alcaraz. sport.virgilio.it
Australian Open 2026: Aryna Sabalenka debutta in due set sul centrale; Venus lotta con Olga Danilovic, ma cede al terzoAUSTRALIAN OPEN 2026 - La numero 1 è la prima star della Rod Laver Arena: 6-4 6-1 a Rakotomanga. Olga Danilovic batte Venus Williams 6-7 6-3 6-4. eurosport.it
All'Australian Open Paolini cede in due set alla giovane americana Jovic, vincono senza cedere set i due numeri uno Alcaraz e Sabalenka - facebook.com facebook
SABALENKA NON SBAGLIA Aryna concede un break nel primo set dopo essere stata sopra 5-0 ma nel secondo non perdona e vince comodamente nel secondo set. La tennista bielorussa al terzo turno affronterà Potapova, numero 55 del ranking #AO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.