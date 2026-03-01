Nel penultimo turno della Serie A Elite femminile di rugby, il Valsugana Rugby Padova ha battuto Villorba, assicurandosi il primo posto in classifica e la testa dei playoff scudetto. La partita ha segnato la conclusione della regular season, con il Valsugana che si prepara a scendere in campo come testa di serie. La sfida ha avuto un ruolo chiave nella definizione della graduatoria finale.

Il penultimo turno della Serie A Elite Femminile emette i verdetti decisivi della regular season: il Valsugana Rugby Padova chiude i conti per il primo posto e si presenterà ai playoff scudetto da capolista. A Padova, nel derby contro Arredissima Villorba Rugby, le ragazze di Bezzati si impongono 26-11 al termine di una sfida intensa. Dopo il botta e risposta iniziale dalla piazzola tra Buso e Ostuni Minuzzi, sono le mete di Rasi, Bitonci e Vecchini – con la precisione al piede di Sillari – a scavare il solco decisivo. Il successo vale cinque punti e la certezza matematica del primato con 64 punti in classifica, a +10 proprio su Villorba, quando manca un solo turno alla fine della stagione regolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Serie A Elite: Valsugana vince il big match con Villorba

Rugby femminile: nella Serie A Elite Villorba vince il big match con ColornoSi è disputata oggi la decima giornata del massimo campionato femminile di rugby e gli occhi erano puntati sul big match tra il Colorno e il...

Rugby femminile: Valsugana vince il big match, Treviso conquista i playoff in Serie A eliteIl dodicesimo turno della Serie A Elite Femminile ha emesso verdetti importanti sia in chiave vertice sia per la lotta salvezza, a sole due giornate...

ArredissimA Villorba vs Neapolis | Highlights | Serie A Elite Femminile

Una selezione di notizie su Rugby femminile.

Temi più discussi: Serie A Elite Femminile, Villorba fa suo l'anticipo con Neapolis: la sfida del sabato finisce 0-68; Serie A Elite femminile: il programma della 12esima giornata; Serie A Élite femminile: finale scudetto a Rovigo, il Colorno vuole esserci; Rugby femminile: Valsugana vince il big match, Treviso conquista i playoff in Serie A elite.

Rugby femminile, Serie A Elite: Valsugana vince il big match con VillorbaIl penultimo turno della Serie A Elite Femminile emette i verdetti decisivi della regular season: il Valsugana Rugby Padova chiude i conti per il primo ... oasport.it

Serie A Élite femminile: trasferta milanese per le Furie Rosse ColornoDomenica 1 marzo si disputeranno le gare del penultimo turno della regular season di Serie A Élite Femminile. Un turno che potrà dare verdetti destinati a indirizzare definitivamente i destini di alcu ... sportparma.com

SPORT CP/CRAV BICAMPIONE DI PORTOGALLO Finale da ricordare al Jamor: Sport CP/CRAV conquista il titolo nazionale femminile 2025/26 superando lo Sporting CP 33–31 al termine di una partita epica. La squadra congiunta Sport Rugby do - facebook.com facebook

Protagoniste del Rugby esplora il movimento femminile italiano attraverso voci e racconti che parlano di determinazione e identità. Non solo partite, ma percorsi, scelte, esperienze e cambiamenti. Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/4asCru2 x.com