Il difensore tedesco, attualmente sotto contratto con il Real Madrid e in scadenza a giugno, è al centro di trattative di mercato. Spalletti, allenatore della squadra interessata, preferisce l’acquisto di Rudiger rispetto a Senesi. La società sta valutando le offerte e le possibilità di inserire il giocatore nel proprio organico, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.

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© Juventusnews24.com - Rudiger alla Juve, Spalletti lo preferisce a Senesi: la situazione

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