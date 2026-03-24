La Juventus di Luciano Spalletti non smette di sognare il grande colpo in difesa per la stagione 202627. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri bianconeri resta quello di Antonio Rüdiger. Il centrale tedesco, attualmente in forza al Real Madrid, rappresenta l’opportunità di mercato perfetta: un profilo di caratura internazionale acquistabile a parametro zero, dato che il suo contratto con i Blancos scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno. Il fattore decisivo per convincere il classe 1993 a scegliere Torino potrebbe essere proprio la presenza di Spalletti. I due hanno già condiviso un’esperienza di successo ai tempi della Roma, cementando un rapporto di stima reciproca che potrebbe spingere il difensore a preferire il progetto bianconero rispetto alle lusinghe della Premier League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, piano Rüdiger: Spalletti l’arma segreta per il colpo a zero

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