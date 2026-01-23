Il 26 gennaio 2026, in occasione della Giornata internazionale dell’energia pulita, si svolgerà a Caserta una giornata di studi dedicata al diritto dell’energia nucleare e alla transizione energetica. L’evento mira a approfondire le tematiche legate alla sostenibilità, alla sicurezza e alle opportunità offerte dall’uso responsabile dell’energia nucleare nel contesto della transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Tempo di lettura: 4 minuti Lunedì 26 gennaio 2026, in occasione della Giornata internazionale dell’energia pulita, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l’accesso a sistemi energetici sostenibili, sicuri e moderni, si terrà a partire dalle ore 9.30 la Giornata di studi dal titolo “Transizione Energetica e Sostenibilità: il Diritto dell’energia nucleare nella comparazione giuridica”, promossa nell’ambito del Dottorato in Ambiente, Diritto comparato e Transizioni, all’Università Vanvitelli in via Abramo Lincoln 5, a Caserta. La scelta della data rafforza il valore simbolico e scientifico dell’iniziativa, che si inserisce pienamente nel dibattito internazionale sul futuro dell’energia e sulle strategie per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Transizione energetica e sostenibilità, a Caserta la giornata di studi sul diritto dell’energia nucleare

La transizione energetica spiegata semplice: cosa puoi fare tu per il futuro dell'energiaLa transizione energetica è il percorso verso un futuro più sostenibile, in cui ognuno di noi può fare la differenza.

Leggi anche: Il nuovo nucleare nella transizione energetica: un alleato per le rinnovabili

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Transizione energetica: le prospettive. A che punto e' Verona? Sei incontri da gennaio a maggio con esperti e casi concreti; Ordine Ingegneri: Transizione energetica, a che punto è Verona? Analisi e prospettive; Gli ostacoli alla transizione energetica non fermano la crescita dell’auto elettrica; Transizione energetica e sostenibilità, a Caserta la giornata di studi sul diritto dell’energia nucleare.

Transizione energetica 2026: 5 trend da tenere d’occhio (e dove trovarli)Ecco alcune delle tendenze della transizione energetica da tenere d'occhio a KEY 2026 - The Energy Transition Expo, dal 4 al 6 marzo a Rimini ... rinnovabili.it

Transizione energetica: tre velocità diverse e un futuro sostenibile per il pianeta.Presentazione del Rapporto CER sulla Transizione Energetica Roma ha ospitato oggi la presentazione del Rapporto annuale CER sulla transizione energetica, ... sicilianews24.it

Il cuore nascosto della transizione energetica italiana (di M. Iervolino) x.com

Pianificazione urbana e soluzioni innovative in tema di transizione energetica: Verona potrebbe avere un ruolo di primo piano, come ribadito in un incontro nella sede dell’Ordine degli ingegneri scaligeri con ricercatori ed esperti dell’Università di Venezia SE - facebook.com facebook