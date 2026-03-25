Litiga con un commerciante gli buca una ruota e spara un colpo | l' uomo viene arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza privata e minaccia aggravata. L’arresto segue un episodio avvenuto a luglio 2024, quando l’uomo ha avuto un diverbio con un commerciante. Durante la lite, ha bucato una ruota del veicolo dell’altro e ha sparato un colpo in aria. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di un’abitazione, coinvolgendo anche un cittadino di nazionalità indiana.

I fatti risalgono al luglio del 2024. Ora la condanna e i domiciliari per l'indagato Arrestato per violenza privata e minaccia aggravata. A luglio del 2024 un 50enne di Latina, residente a Borgo Sabotino, aveva aggredito un cittadino di nazionalità indiana che era arrivato con il suo furgone nei pressi dell'abitazione per effettuare una consegna. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo si era avvicinato al mezzo e con un coltello aveva bucato una ruota. Poi, aveva esploso un colpo impugnando una pistola scacciacani. E infine lo aveva ancora minacciato di morte con un coltello, prima di allontanarsi. Il cittadino indiano, ascoltato dai carabinieri dopo l'aggressione, aveva raccontato che pochi giorni prima era stato aggredito dal 50enne nel suo negozio al culmine di un diverbio scatenato da futili motivi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Litiga con un commerciante, gli buca una ruota e spara un colpo: l'uomo viene arrestato Articoli correlati Leggi anche: Litiga con un uomo in strada e lo minaccia con una pistola lanciarazzi, arrestato Litiga con la moglie e spara tre colpi di pistola, arrestato 57enneUn 57enne è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta) per il reato di tentato femminicidio commesso nei confronti della moglie. Altri aggiornamenti su Litiga con un commerciante gli buca una... Argomenti discussi: Litiga con un coetaneo, 14enne lo accoltella e si vanta sui social: arrestato; Litiga con la moglie in strada: passante interviene per calmarlo e lui gli stacca un dito a morsi.