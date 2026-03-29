Rubato un quadro di Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca nel Parmense ‘Les Poissons' vale milioni di euro
Un dipinto di Pierre-Auguste Renoir intitolato “Les Poissons” è stato sottratto dalla Fondazione Magnani Rocca nel Parmense. Il quadro, considerato un’opera impressionista di valore elevato, è stato rubato durante un furto avvenuto nella struttura. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di recuperare l’opera, che ha un valore stimato in milioni di euro.
Furto alla Fondazione Magnani Rocca nel Parmense, rubato il dipinto “Les Poissons” del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir. Vale diversi milioni di euro, indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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