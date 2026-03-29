Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca | ‘Les Poissons’ vale milioni di euro
Parma, 29 marzo 2026 – Un furto clamoroso scuote il mondo dell'arte. Una banda di ladri è riuscita nei giorni scorsi a introdursi all'interno della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, portando via un capolavoro inestimabile: "Les Poissons", celebre quadro del pittore impressionista francese Pierre-Auguste Renoir. Il capolavoro trafugato: un'opera rara in Italia. L'olio su tela, il cui valore stimato si aggira intorno a diversi milioni di euro, rappresenta una perdita gravissima per il patrimonio artistico. Si tratta infatti di una delle pochissime opere di Renoir a essere ospitata all'interno di una collezione permanente nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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