Casa il vero plus è il terrazzo | a Milano vale fino a 433 euro in più al metro quadro

A Milano, il valore di un immobile con terrazzo può arrivare fino a 433 euro al metro quadro, mentre in media nel paese si registra un incremento di circa 120 euro al metro quadro rispetto a una casa senza. Questo dettaglio influisce significativamente sul prezzo finale degli immobili, rendendo il terrazzo uno degli elementi più richiesti e valutati nel mercato immobiliare.

Milano, 12 marzo 2026 – Acquistare una casa con terrazzo in Italia costa, in media, circa 120 euromq in più rispetto a una senza. Nel primo caso, infatti, si spendono 2.269 euromq, mentre nel secondo il prezzo medio si ferma a 2.148 euromq. E' questa la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights - proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it - che ha esaminato l'incidenza del terrazzo sui prezzi immobiliari nella Penisola e in alcuni dei più importanti mercati del Paese. Ascensore? No, terrazzo. "Il terrazzo è in assoluto la caratteristica più.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

