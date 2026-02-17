Roma carta d’identità a rischio | corsa al rinnovo tra personale insufficiente e scadenza imminente del 2026

Roma si trova di fronte a un problema con le carte d’identità: la scadenza del 2026 spinge i cittadini a fare il rinnovo in fretta. La carenza di personale negli uffici comunali rallenta le pratiche e crea un rischio di blocco. Molti cittadini si presentano già con appuntamenti prenotati o richieste urgenti, temendo di restare senza documenti validi. La città cerca di accelerare le operazioni per evitare che l’intero sistema si inceppi.

Roma a rischio carta d’identità: la corsa contro il tempo per evitare un blocco. La capitale è di fronte a una sfida anagrafica complessa: entro il 3 agosto 2026 le vecchie carte d’identità cartacee non saranno più valide, ma gli uffici comunali rischiano di non riuscire a gestire il flusso di richieste, a causa di personale insufficiente e procedure complesse. La situazione potrebbe creare disagi significativi per i cittadini e solleva dubbi sull’efficienza della pubblica amministrazione. Una scadenza imminente e una pressione crescente. La data del 3 agosto 2026 segna un punto di svolta nell’identificazione dei cittadini italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro Zangrillo annuncia che la carta d'identità elettronica per gli over 70 non avrà più scadenza, eliminando così la necessità di rinnovo.

Dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee, comprese quelle rilasciate d’urgenza, non saranno più valide in Italia.

