Rovigo mamma e bimbo di un anno trovati morti nel laghetto di Castelguglielmo

La Procura di Rovigo ha avviato un’indagine per omicidio dopo aver trovato morti una donna e un bambino di poco più di un anno in un laghetto artificiale a Castelguglielmo. I corpi sono stati rinvenuti ieri nel laghetto, situato nel territorio del Rodigino. Le autorità stanno esaminando le circostanze del decesso senza ancora comunicare ulteriori dettagli.

La Procura di Rovigo sta indagando per omicidio sul caso della donna e del bimbo di poco più di un anno trovati morti ieri in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nel Rodigino. Al momento il fascicolo è carico di ignoti e la sua apertura è stata necessaria per avviare gli accertamenti. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un omicidio-suicidio. Mamma e bimbo hanno origini cinesi. Lei aveva 39 anni e il piccolo ne aveva compiuto uno lo scorso dicembre. Vivevano a Castelguglielmo. «L’abbiamo vista spingere il passeggino, poi l’ha lasciato lì, a bordo lago». Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, ieri, nel primo pomeriggio, la donna è stata vista spingere il passeggino, poi lasciato lì a pochi passi dalle acque in cui sono stati trovati morti entrambi. 🔗 Leggi su Open.online

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