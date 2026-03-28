Oggi, a Castelguglielmo in provincia di Rovigo, sono stati trovati i corpi di una donna e di un bambino di circa un anno in un laghetto artificiale. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. La polizia sta raccogliendo informazioni per capire le circostanze della vicenda.

ROVIGO – I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo oggi, sabato 28 marzo 2026. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale. A lanciare l’allarme nel primissimo pomeriggio è stato un passante. Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno con il medico legale che sta conducendo un primo esame esterno dei corpi. Al momento ogni ipotesi investigativa è aperta. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rovigo: bimbo di un anno e donna trovati morti in un laghetto

Articoli correlati

Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in laghetto artificialeUna donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo.

Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificialeUna donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo.

Donna e bimbo di 1 anno trovati morti un laghetto di Rovigo

Una raccolta di contenuti su Rovigo bimbo di un anno e donna trovati...

Temi più discussi: Rovigo, esanime per monossido di carbonio: bambino di 4 anni al telefono aiuta i sanitari a salvare la mamma; Sviene per il monossido, il figlio di 4 anni parla con il Suem e la salva: La mamma è distesa a terra; Mamma è svenuta, bimbo di 4 anni guida gli operatori del 118 al telefono: salvati da fuga di monossido a Rovigo; Bimbo di 4 anni salva la mamma svenuta per il monossido a Rovigo, chiama i sanitari e li aiuta al telefono.

Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghettoI cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati già re ... unionesarda.it

Bimbo di un anno e una donna trovati morto, i cadaveri trovati in un laghetto artificiale: sommozzatori al lavoroDramma nel Rodigino. I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le ... ilmattino.it

Rovigo, i corpi di una donna e di un bimbo di un anno ritrovati in un laghetto x.com

La Polizia blocca cinque cittadini kosovari specializzati in furti con spaccata nei supermercati del Nord Italia. Arrestati nel ferrarese dopo un tentato colpo a Rovigo: avevano colpito in molti supermercati veneti - facebook.com facebook