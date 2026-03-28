Rovigo | bimbo di un anno e donna trovati morti in un laghetto

Da firenzepost.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, a Castelguglielmo in provincia di Rovigo, sono stati trovati i corpi di una donna e di un bambino di circa un anno in un laghetto artificiale. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. La polizia sta raccogliendo informazioni per capire le circostanze della vicenda.

ROVIGO – I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo oggi, sabato 28 marzo 2026. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale. A lanciare l’allarme nel primissimo pomeriggio è stato un passante. Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno con il medico legale che sta conducendo un primo esame esterno dei corpi. Al momento ogni ipotesi investigativa è aperta. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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