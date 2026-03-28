rovigo donna e bambino di un anno trovati morti in un laghetto artificiale a castelguglielmo

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita all’interno di un laghetto artificiale. I corpi sono stati scoperti nelle vicinanze dell’acqua e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Le circostanze dell’accaduto sono al momento oggetto di indagini.

Tragedia nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita all’interno di un laghetto artificiale. Il ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di un passante che ha notato i due corpi in acqua e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, i sanitari del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno recuperato i corpi e tentato le manovre di rianimazione, ma il medico legale ha potuto solo constatare il decesso delle due vittime. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, mentre il bambino avrebbe circa dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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