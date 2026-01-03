Rubati i pluviali di rame della chiesa

Sono stati rubati i pluviali in rame dalla chiesa parrocchiale di Ceriano Laghetto, segnando un nuovo episodio di furto di materiali metallici. L’episodio si è verificato recentemente, causando disagi alla comunità e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. La sparizione di questi elementi evidenzia ancora una volta la vulnerabilità di alcuni edifici pubblici e il bisogno di misure di sicurezza più efficaci.

Di nuovo in azione i ladri di rame: questa volta il "colpo grosso" lo hanno fatto sulle facciate della chiesa parrocchiale di Ceriano Laghetto. Nella notte sono stati rubati i canali pluviali che scendono dal tetto della chiesa di San Vittore. Le parti terminali, quelle più vicine a terra, creando comunque un bel danni. Un furto nella notte in pieno centro a Ceriano Laghetto, dove uno o più malviventi hanno rimosso le parti terminali dei pluviali in rame, sfilando gli ultimi due metri circa di tubo che finiscono poi nei tombini per la raccolta delle acque piovane. Un furto finalizzato al recupero del rame.

