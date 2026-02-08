Razzia alla Chiesa di San Domenico | rubati i tubi in rame

Una banda di ladri ha assaltato la chiesa di San Domenico e ha rubato i tubi di rame dei due chiostri, soprattutto quello dedicato a Sant'Antonino. I malviventi sono entrati di notte e hanno portato via il materiale senza essere visti. La polizia sta indagando e cerca di capire come siano riusciti a entrare e a compiere il furto senza allarmi.

Una banda di malviventi ha fatto razzia nel complesso monumentale di San Domenico e ha portato via i tubi in rame dei due chiostri, in particolare quello dedicato a Sant'Antonino.Eppure non è il primo colpo messo a segno in complessi ecclesiastici. Si sono verificati furti di rame anche sulla.

