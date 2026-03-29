Romano di Lombardia la Us Fiorita lancia la raccolta fondi per la Casa di Agenha

La Us Fiorita Asd ha avviato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Lo scopo è sostenere il progetto “Casa di Agenha”, promosso da un’associazione locale. La richiesta di contributi è rivolta alla comunità e si concentra sul finanziamento di questa iniziativa. La campagna è accessibile online e può essere sostenuta da chi desidera contribuire.

Romano di Lombardia. La Us Fiorita Asd ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere il progetto “Casa di Agenha”, promosso dall’omonima onlus locale. L’iniziativa mira a finanziare un appartamento protetto che permetta ai disabili di vivere esperienze di autonomia in un contesto sociale simile a quello familiare, offrendo al contempo sollievo alle loro famiglie. Agenha è un’associazione onlus nata nel maggio 1999 da un gruppo di genitori di persone con disabilità. Lavora per “costruire opportunità di benessere per la persona disabile, offrire un sostegno ai familiari e promuovere una cultura più attenta ai diritti e al valore di ogni persona”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Pozzuoli, una macchina adatta a trasportare la carrozzina di Francesco Pio. La mamma lancia raccolta fondi "Lavoratori 'sottocosto' al magazzino logistico": il sindacato lancia la raccolta fondi per una cassa di solidarietà“Da oltre tre anni i lavoratori di Astercoop, la cooperativa che gestisce il magazzino Coop di Pievesestina a Cesena, chiedono il miglioramento delle... Contenuti e approfondimenti su Romano di Lombardia la Us Fiorita... Temi più discussi: Risultati Romano di Lombardia, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti; Inseguimento a Romano: due minorenni in fuga si schiantano su un’auto rubata; Senza patente sulla Mercedes: forza due posti di blocco in 24 ore e finisce contro un palo; Draycott rileva un progetto di biometano della Società Agricola Bioenergia Romano di Lombardia: gli studi. Romano, identificati i vandali della notte di Santa Lucia: sono due fratelliSono stati identificati i presunti responsabili degli atti vandalici avvenuti nella notte tra il 12 e il 13 dicembre a Romano di Lombardia. ecodibergamo.it Romano di Lombardia, atti osceni a ridosso di un asilo nido: espulso un cittadino stranieroIntervento della Polizia di Stato di Bergamo in contrasto all’immigrazione irregolare nei confronti di un cittadino straniero che nei giorni scorsi si era reso protagonista di comportamenti gravemente ... bergamo.corriere.it Sei di romano di lombardia se.. - facebook.com facebook