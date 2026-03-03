Pozzuoli una macchina adatta a trasportare la carrozzina di Francesco Pio La mamma lancia raccolta fondi

A Pozzuoli, la madre di un bambino di sei anni con paralisi cerebrale infantile ha avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, chiedendo aiuto per acquistare un'auto in grado di trasportare la carrozzina del figlio. Finora sono stati raccolti circa 9.000 euro. La mamma ha scritto un messaggio per invitare le persone a contribuire, sottolineando l'importanza di garantire maggiore libertà al bambino.

"Francesco Pio – racconta, da Pozzuoli, Ivana Di Cicco – non cammina. Le sue gambine non possono portarlo dove vorrebbe andare, e per ogni spostamento ha bisogno della sua sedia a rotelle". "Abitiamo al primo piano senza ascensore. Ogni uscita – spiega – significa sollevare, trasportare, organizzare tutto nei minimi dettagli. E ogni volta che dobbiamo prendere la macchina affrontiamo un'altra difficoltà: la nostra auto non è adatta. La carrozzina di Francesco Pio non entra così com'è". "Ogni singola volta – continua Ivana – dobbiamo smontarla pezzo per pezzo, caricarla, e una volta arrivati a destinazione rimontarla. Poi rifare tutto al ritorno".