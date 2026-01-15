Lavoratori ' sottocosto' al magazzino logistico | il sindacato lancia la raccolta fondi per una cassa di solidarietà

Il sindacato ha avviato una raccolta fondi per una cassa di solidarietà a favore dei lavoratori di Astercoop, cooperativa responsabile del magazzino Coop di Pievesestina a Cesena. Da oltre tre anni, questi lavoratori chiedono un miglioramento delle proprie condizioni lavorative, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un ambiente di lavoro più equo e sicuro.

"Da oltre tre anni i lavoratori di Astercoop, la cooperativa che gestisce il magazzino Coop di Pievesestina a Cesena, chiedono il miglioramento delle proprie condizioni di lavoro". E' quanto scrive in una nota il sindacato Adl Cobas per il quale "applicando la sezione speciale per la cooperazione prevista dal Ccnl della logistica, Astercoop non riconosce ai propri lavoratori la maturazione dei permessi. Come se non bastasse, si è sempre rifiutata di corrispondere i primi tre giorni di malattia e applicare la maggiorazione del 20% al lavoro svolto di sabato". Il sindacato ricorda che i lavoratori "hanno scioperato, picchettato, aperto vertenze.

