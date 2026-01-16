Dovbyk si opera l'infortunio è più grave del previsto | quando potrà rientrare in campo con la Roma

Artem Dovbyk si sottoporrà a un intervento chirurgico a causa di un infortunio più serio del previsto. La Roma dovrà valutare le implicazioni di questo problema, che potrebbe influenzare le strategie di mercato e il suo ritorno in campo. Restano da capire i tempi di recupero e le possibilità di reinserimento in squadra, elementi fondamentali per il futuro dell’attaccante e del club.

FLASH | Roma, infortunio Dovbyk: operazione e tempi di recupero lunghi! - Pessime notizie per la Roma, in quanto Dovbyk dovrà operarsi: i tempi di recupero si allungano ancora di più! fantamaster.it

Infortunio Dovbyk, incubo per Gasperini: niente terapia conservativa, l’attaccante ucraino si opera! Ecco quanto starà fuori - Ecco quanto starà fuori Un fulmine a ciel sereno squarcia la tranquillità di Trigoria e stravolge i ... calcionews24.com

Infortunio #Dovbyk: l'attaccante ucraino costretto a operarsi, lunedì l'intervento in Finlandia Il centravanti resterà ai box per almeno due mesi [ @manasportroma - @angelomangiante] tinyurl.com/3y28m7rf #ASRoma x.com

L'infortunio di Artem Dovbyk, inizialmente ritenuto di lieve entità, si è rivelato più serio del previsto. L'attaccante ucraino ha riportato un problema tendineo e, dopo una valutazione medica approfondita, si è deciso di optare per una terapia conservativa anzic - facebook.com facebook

