Durante un impegno con la nazionale brasiliana, il calciatore ha subito una lesione muscolare che mette a rischio la sua partecipazione con l’Inter. La Roma si trova ora a dover gestire una situazione critica sulla fascia destra, con Wesley che ha lasciato il ritiro del Brasile a causa dell’infortunio. La lesione è stata confermata dai medici delle rispettive squadre.

Emergenza totale sulla fascia destra per la Roma: Wesley alza bandiera bianca e abbandona il ritiro del Brasile. Il laterale giallorosso è stato vittima di una lesione muscolare alla parte posteriore della coscia destra durante l’amichevole internazionale contro la Francia, persa dai verdeoro per 2-1. L’infortunio, apparso subito di entità non trascurabile, ha costretto lo staff medico della Seleção a rispedire il calciatore in Italia, escludendolo ufficialmente dalla sfida contro la Croazia. Il rientro anticipato a Trigoria è previsto nelle prossime ore, dove il giocatore si sottoporrà a esami strumentali approfonditi per definire i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, shock Wesley: lesione muscolare in Nazionale e Inter a rischio

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