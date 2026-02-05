Barcellona Rashford spinge per la conferma | pronto al taglio dello stipendio

Marcus Rashford ha deciso di restare al Barcellona. L’attaccante inglese ha già comunicato che non tornerà al Manchester United e si prepara a ridursi lo stipendio per rimanere in Catalogna. Rashford vuole continuare a giocare con la maglia blaugrana e ha scelto di puntare tutto sul futuro in Spagna.

Marcus Rashford ha fatto la sua scelta: il futuro deve essere ancora in maglia blaugrana. L'attaccante inglese, rinato sotto la guida di Hansi Flick dopo il difficile addio al Manchester United della scorsa estate, ha comunicato ufficialmente la volontà di non fare ritorno a Old Trafford, puntando tutto sulla permanenza definitiva in Catalogna. L'accordo tra i due club prevede un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una cifra che, sebbene congrua al rendimento del giocatore (già autore di 10 reti e 11 assist in stagione), si scontra con le note restrizioni del Fair Play finanziario che gravano sulle casse del Barcellona.

