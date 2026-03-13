Vlahovic verso il rinnovo con la Juve ma ci sarà un taglio netto al suo attuale stipendio

Da fanpage.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic è in trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto. La società e l’attaccante stanno definendo i dettagli dell’accordo, che prevede un taglio netto del suo attuale stipendio. La firma potrebbe arrivare a breve, ma la cifra sarà significativamente inferiore rispetto a quella attuale.

Dusan Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus. I bianconeri e il serbo potrebbero presto legarsi con un nuovo accordo, ma lo stipendio dell'attaccante sarà ridotto a metà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio. UltimeRinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio.

Vlahovic Juve, Sky: nessuno in Italia può permettersi il suo stipendio. La scadenza per lui è un rischio perché…Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Contenuti utili per approfondire Vlahovic verso

Temi più discussi: Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione; Vlahovic-Juve, miracolo Spalletti e rinnovo: come si arriva alla cifra che vogliono tutti; Vlahovic torna a segnare e fa sorridere Spalletti: il rinnovo non è più impossibile, anzi…; La coscienza di Vlahovic, perché non c'è alternativa al rinnovo con la Juve: dettagli e cifre.

vlahovic verso il rinnovoVlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagioneSi tratta il rinnovo, Dusan verso il sì: le firme di Yildiz e Spalletti sono un assist per il serbo ... msn.com

La Gazzetta dello Sport: Vlahovic verso il sì al rinnovo con la JuveVlahovic verso il sì al rinnovo con la Juve. Le parti trattano il rinnovo e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve. L'attaccante serbo, ... tuttonapoli.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.