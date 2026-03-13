Vlahovic verso il rinnovo con la Juve ma ci sarà un taglio netto al suo attuale stipendio

Dusan Vlahovic è in trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto. La società e l’attaccante stanno definendo i dettagli dell’accordo, che prevede un taglio netto del suo attuale stipendio. La firma potrebbe arrivare a breve, ma la cifra sarà significativamente inferiore rispetto a quella attuale.