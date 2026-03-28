Una donna è caduta in un pozzo non segnalato nel parco della Pace, in via di Monte Stallonara a Roma. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa 15 metri. La donna è stata soccorsa e si trova in condizioni di coscienza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le autorità sono intervenute sul posto per le operazioni di recupero.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nel parco. Una donna è caduta all’interno di un pozzo non segnalato mentre si trovava nel parco della Pace, in via di Monte Stallonara, a Roma. L’episodio è avvenuto durante una passeggiata insieme al marito. La caduta e il punto di arresto. Durante la caduta, la donna è riuscita a fermarsi a circa 15 metri di profondità, evitando conseguenze peggiori grazie al fatto di essersi aggrappata a una trave presente all’interno del pozzo. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale del 118, impegnati nelle delicate operazioni di recupero. La donna è stata estratta dal pozzo e affidata ai sanitari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, donna precipita per 15 metri in un pozzo non segnalato: soccorsa, è cosciente

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Donna cade in un pozzo in un parco a Roma, Vigili del Fuoco al lavoro. Passeggiava con il marito, bloccata ad una profondità di 15 metri #ANSA x.com