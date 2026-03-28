A Roma, a Monte Stallonara, una donna è caduta in un pozzo non segnalato all’interno di un parco. L’incidente si è verificato in un'area non recintata o comunque priva di segnaletica visibile. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere la donna e recuperarla dal pozzo. L’episodio ha causato momenti di preoccupazione tra i presenti.

Momenti di paura a Roma, per la precisione a Monte Stallonara, dove una donna è caduta in un pozzo non segnalato all'interno di un parco. L'allarme è stato dato subito e la vittima è stata tempestivamente soccorsa dai vigili del fuoco. Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, nel parco della Pace, a Monte Stallonara. La vittima dell'incidente, una donna di 41 anni, stava camminando nell'area verde insieme al marito, quando è avvenuto l'imponderabile. La signora è infatti inciampata, cadendo in un pozzo. L'allarme è scattato intorno alle ore 14.00. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, riusciti a trarre in salvo la signora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura a Roma, donna cade in un pozzo non segnalato: l’intervento dei vigili del fuoco

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Donna cade in un pozzo al parco: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità

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