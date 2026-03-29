Donyell Malen ha raggiunto le 50 presenze con la nazionale olandese, entrando così a far parte del gruppo dei giocatori con un importante numero di apparizioni in nazionale. La sua carriera internazionale si arricchisce di questo risultato, che rappresenta un momento significativo nel suo percorso con la maglia della selezione.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il centravanti di Gasperini festeggia le 50 presenze in nazionale dopo il successo contro la Norvegia. Traguardo storico per Donyell Malen, che raggiunge la quota d’élite delle 50 presenze con la maglia della nazionale olandese. Il centravanti della Roma, reduce da un impatto devastante sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, ha celebrato il prestigioso gettone partendo dal primo minuto al centro dell’attacco Orange nella sfida vinta contro la Norvegia. La maturazione tattica avvenuta a Trigoria ha restituito al C.T. dei Paesi Bassi un calciatore totale, capace di abbinare cinismo sotto porta e una condizione fisica straripante, doti che lo hanno reso ormai un titolare inamovibile nello scacchiere internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen entra nel club dei 50: traguardo storico con l’Olanda

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