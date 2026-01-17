Roma Gasperini esalta Malen a microfoni spenti | in Olanda gioca lui non Zirkzee

Durante la conferenza stampa pre-partita contro il Torino, Gasperini ha commentato l’arrivo di Malen, evidenziando le sue qualità e il ruolo in squadra. In particolare, ha sottolineato come, in Olanda, il giocatore si sia distinto rispetto a Zirkzee. Dopo l'incontro con i giornalisti, il tecnico ha proseguito l’intervista, lasciando intendere alcuni aspetti legati al mercato e alla rosa.

Alla fine della conferenza stampa pre-partita contro il Torino, Gasperini si è intrattenuto qualche altro minuto con i cronisti in sala, sottolineando ancor di più la soddisfazione per l'arrivo di Malen e lanciando, forse, un piccolo indizio di mercato. "Nell'Olanda gioca Malen". Il tecnico di Grugliasco ha pronunciato una frase a microfoni spenti che non può passare inosservata. Come riportato da forzaroma.info, rivolgendosi ai giornalisti che stavano lasciando le loro postazioni, Gasperini ha dichiarato quanto segue: " Forse non avete chiaro che giocatore sia Malen. si tratta di un nazionale olandese e lì lui gioca titolare, non Zirkzee ".

