Non è speculazione | lo Stadio della Roma finisce in Parlamento La difesa del Comune di Roma

Lo Stadio della Roma è finito nel mirino del Parlamento, con il Comune di Roma che ha respinto le accuse di speculazione. La difesa comunale ha affermato che non ci sono motivi per credere a presunte manovre speculative e ha attribuito tali sospetti a pregiudizi ideologici. La questione è stata sollevata da un deputato di Azione, che ha presentato un’interrogazione ai ministri competenti.

Il deputato di Avs Filiberto Zaratti ha presentato un'interrogazione al governo, criticando l'operazione legata allo stadio della Roma. Ha replicato, compatta, la maggioranza capitolina Non c’è nessuna speculazione e chi pensa il contrario è perché ha un pregiudizio ideologico. E’ questa, in sintesi, la risposta che ha ricevuto il deputato di Avs Filibero Zaratti, reo di aver presentato un’interrogazione ai ministri dello sport, delle infrastrutture, della cultura e dell’ambiente sullo stadio della Roma a Pietralata. “Dietro il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata esistono mostruosi interessi speculativi e affari a... 🔗 Leggi su Romatoday.it Stadio della Roma, progetto definitivo pronto: invio al Comune imminenteLa Roma è pronta a compiere uno dei passaggi più delicati del percorso verso il nuovo stadio. Come sarà lo stadio della Roma a PietralataIl progetto dello stadio della Roma a Pietralata è stato presentato al Campidoglio dalla società giallorossa. Contenuti e approfondimenti su Stadio della Roma. Temi più discussi: Lo stadio di San Siro e la speculazione: l’Europa tira il freno; Stadio della Roma a Pietralata, scontro politico. Zaratti (AVS): Interessi speculativi, la replica del Campidoglio; Stadio Roma, Zaratti: Mostruosi interessi speculativi. Poi la replica di Veloccia; Stadio Roma, Zaratti:. Stadio Roma: Baglio (Pd), nessuna speculazione ma tanto più verde, Zaratti poco informatoLa capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio, in una nota dichiara: Dispiace che contro il nuovo stadio della ... agenzianova.com Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin pagheranno 66 mila euro l’anno di canone. Il comune: Non c'è nessuno scontoIl Campidoglio ha chiarito come nasce la somma che la società di Trigoria dovrà versare se il progetto dello stadio dovesse andare in porto ... romatoday.it Gli ultimi aggiornamenti sullo Stadio della Roma - facebook.com facebook Stadio della #Roma a Pietralata, convocata il 5 marzo la Commissione Patrimonio. Possibile seduta congiunta con Lavori Pubblici x.com