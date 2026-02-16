Referendum sulla riforma della giustizia appello per il no | raccolte mille firme a Palermo
A Palermo, più di mille persone hanno firmato un appello contro la riforma della magistratura, denunciando i rischi di un indebolimento dell’indipendenza giudiziaria. La raccolta firme si è concentrata nel centro città, dove cittadini di diversa età hanno espresso il loro timore di modifiche che potrebbero influenzare il funzionamento della giustizia.
Secondo i promotori sono a rischio "l'equilibrio tra i poteri dello Stato, l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario". Indetta per il 7 marzo una giornata nazionale di mobilitazione Oltre mille cittadini hanno sottoscritto a Palermo un appello nazionale per votare "no" al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Dalla città che ha vissuto la violenza della mafia, l'attacco alla magistratura e le stragi del 1992, prende forma una mobilitazione civile, non violenta ma rigorosa, in difesa della Costituzione democratica del 1948. "Siamo cittadine e cittadini che amano la Costituzione democratica.
Raccolte 500mila firme contro la riforma della giustizia: perché il quesito del referendum può cambiare
In venticinque giorni, sono state raccolte oltre 500 mila firme per il referendum contro la riforma della giustizia proposta dal governo.
Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No'
Il referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dal Governo, si svolgerà senza quorum e riguarderà la legge che disciplina la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
referendum sulla giustizia: guida ai contenuti e alle posizioni politicheUna panoramica completa sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: contenuti della riforma, impatto sul Csm, ruolo dell'Alta Corte disciplinare e dinamiche politiche della campagna referendaria. notizie.it
tensione per le affermazioni di Gratteri sul referendum giustiziale parole del procuratore Nicola Gratteri sul referendum hanno innescato una polemica nazionale: reazioni di ministri, capi di Camera e l'apertura di una pratica al csm mettono il dibattito sotto i ri ... notizie.it
Referendum giustizia, Di Matteo: "Nordio strumentalizza, io contrario a questa riforma" #referendum x.com
