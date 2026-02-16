Referendum sulla riforma della giustizia appello per il no | raccolte mille firme a Palermo

A Palermo, più di mille persone hanno firmato un appello contro la riforma della magistratura, denunciando i rischi di un indebolimento dell’indipendenza giudiziaria. La raccolta firme si è concentrata nel centro città, dove cittadini di diversa età hanno espresso il loro timore di modifiche che potrebbero influenzare il funzionamento della giustizia.

Secondo i promotori sono a rischio "l’equilibrio tra i poteri dello Stato, l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario". Indetta per il 7 marzo una giornata nazionale di mobilitazione Oltre mille cittadini hanno sottoscritto a Palermo un appello nazionale per votare “no” al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Dalla città che ha vissuto la violenza della mafia, l’attacco alla magistratura e le stragi del 1992, prende forma una mobilitazione civile, non violenta ma rigorosa, in difesa della Costituzione democratica del 1948. “Siamo cittadine e cittadini che amano la Costituzione democratica.🔗 Leggi su Palermotoday.it

In venticinque giorni, sono state raccolte oltre 500 mila firme per il referendum contro la riforma della giustizia proposta dal governo.

Il referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dal Governo, si svolgerà senza quorum e riguarderà la legge che disciplina la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

