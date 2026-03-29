Roma | incidente al Tuscolano morto motociclista 33enne

Stamattina nel quartiere Tuscolano di Roma si è verificato un incidente che ha coinvolto una moto e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il motociclista di 33 anni è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Nessun'altra persona è rimasta ferita.

Un tragico incidente ha avuto luogo stamattina nel quartiere Tuscolano di Roma, coinvolgendo una moto e un’auto. Un uomo di 33 anni, alla guida di una moto Suzuki Burgman, ha perso la vita a seguito dell’impatto. Dettagli sull’incidente. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Mestre e via Monselice. Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma, le quali hanno avviato una verifica della dinamica del sinistro. Lo scontro ha coinvolto una Toyota Yaris, condotta da un 30enne italiano, che è stato trasportato all’ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito. Indagini in corso. Attualmente, sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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