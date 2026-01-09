Ikea di Afragola grosso incendio vicino al centro commerciale | enorme colonna di fumo nero

Un incendio si è sviluppato nelle vicinanze dell'Ikea di Afragola, causando una densa colonna di fumo nero visibile lungo l'autostrada A1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre per gestire la situazione e limitare i danni. La presenza del fumo ha provocato disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti della zona.

Afragola, spaventoso incendio alle spalle dell'Ikea: in fiamme un'autocarrozzeria - Una densa nube di fumo stamane era visibile fin dall'autostrada Napoli- ilmattino.it

