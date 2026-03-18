Roma | aveva ingerito 100 ovuli di droga arrestato un uomo all’aeroporto di Ciampino

All’aeroporto di Ciampino, un uomo è stato arrestato dopo che le forze di polizia hanno scoperto che aveva ingerito 100 ovuli di droga. I finanzieri del Comando provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno individuato e fermato il sospetto, che arrivava da Charleroi, in Belgio. La polizia ha proceduto con l’arresto e i controlli hanno confermato la presenza di droga nel suo organismo.

Aveva ingerito ben 100 ovuli di droga: per questo motivo, i finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno intercettato un corriere all’aeroporto di Ciampino, in arrivo da Charleroi, Belgio. L’individuo, dopo aver ingoiato un centinaio di ovuli, ha tentato di introdurre in Italia una sostanza composta da cocaina, eroina e marijuana, per un peso complessivo che supera il chilogrammo. Intercettazione e controlli di routine. L’uomo è stato fermato durante i controlli di routine effettuati nell’area degli arrivi internazionali. Alle domande poste dai militari riguardo alle motivazioni del suo viaggio, ha fornito risposte vaghe e ha mostrato segni di agitazione e nervosismo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: aveva ingerito 100 ovuli di droga, arrestato un uomo all’aeroporto di Ciampino Articoli correlati Leggi anche: Aveva ingerito 84 ovuli di coca, donna arrestata a Fiumicino: nello stomaco un chilo di droga Leggi anche: Roma. Aveva 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Trafficante proveniente dal Gambia arrestato all’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino Tutti gli aggiornamenti su Roma aveva ingerito 100 ovuli di droga... Argomenti discussi: Aveva ingerito 25 ovuli di cocaina: arrestato corriere della droga. Ingerisce 100 ovuli con droga,fermato corriere all'aeroporto di CiampinoAveva ingerito cento ovuli, tentando di introdurre in Italia cocaina per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. (ANSA) ... ansa.it La rotta degli ovuli di cocaina colpisce ancora: bloccato a Ciampino corriere che aveva ingerito 100 capsule (video)Le frontiere aeree di Roma si confermano trincee calde nella lotta al narcotraffico internazionale. In meno di quarantotto ore, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, in stretta sinerg ... msn.com