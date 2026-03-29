Roma gli anarchici commemorano Ardizzone e Mercogliano

Da tgcom24.mediaset.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Roma, oltre 50 anarchici si sono radunati intorno alle 9.30 all’incrocio tra via Lemonia e Circonvallazione Tuscolana per deporre fiori e commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, vittime di un incidente avvenuto nel medesimo luogo. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle persone presenti, senza ulteriori eventi o interventi pubblici.

Sono oltre 50 gli anarchici che questa mattina, intorno alle 9.30, si sono ritrovati a Roma, all'incrocio tra via Lemonia e Circonvallazione Tuscolana per commemorare e portare fiori nel luogo in cui hanno perso la vita Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. I due anarchici sono morti in seguito all'esplosione di un ordigno uin n casale nel Parco degli Acquedotti, nella zona dell'Appio Claudio. Il presidio, che era stato vietato, si è svolto sotto il controllo di un ingente schieramento delle forze dell'ordine, con diversi mezzi e la presenza anche di agenti a cavallo. Durante la commemorazione si sono sentiti canti e si sono visti mazzi di fiori, anche rossi e neri, colori di una delle bandiere simbolo degli anarchici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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