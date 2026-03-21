Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono due anarchici morti in un'esplosione causata da una bomba. Inizialmente si è ipotizzato che si trattasse di due senzatetto trovatisi nel luogo sbagliato al momento sbagliato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'esplosione e sui loro profili. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine.

Lì per lì s’è pensato a due senzatetto. Due clochard che si erano trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. D’altronde quell’esplosione non l’ha sentita quasi nessuno: troppo distante, troppo defilata, in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti, a Roma, che ha fatto sì un piccolo boato, attorno alle 9 del mattino, ma sul quale di certo non si poteva immaginare uno scenario del genere. È stato un runner (quella è una zona abbastanza trafficata da chi fa jogging) a dare l’allarme: e da quel momento si è complicata ogni cosa. Perché c’è voluto tempo, si son dovute fare le identificazioni, ma alla fine è saltato fuori che Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone due nulla tenenti non lo erano per niente, erano invece due anarchici e, probabilmente, sono rimasti uccisi mentre confezionavano un ordigno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, chi sono gli anarchici morti per la bomba

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Temi più discussi: Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, chi erano gli anarchici pro Cospito morti nell’esplosione; Roma, chi erano Ardizzone e Mercogliano morti nel crollo del casolare; Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due big del mondo anarchico che avevano colpito a Torino; Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, chi erano gli anarchici morti a Roma nell'esplosione al parco degli Acquedotti.

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