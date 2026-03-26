Vietata la commemorazione al parco dove sono morti gli anarchici | domani i funerali di Sara Ardizzone a Roma

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si terranno i funerali di Sara Ardizzone a Roma. Nel frattempo, il Questore ha vietato agli anarchici di riunirsi in via Lemonia, dove era prevista una commemorazione. La decisione è stata comunicata in via ufficiale e impone il divieto di svolgere l’evento nella zona.

Organizzati per domani i funerali di Sara Ardizzone a Roma. Nel frattempo il Questore vieta l'appuntamento degli anarchici in via Lemonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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