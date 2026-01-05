Neve ritardi e rabbia Il volo Ryanair per Roma annullato dopo ore di attesa a Berlino

Il volo Ryanair da Berlino a Roma del 3 gennaio è stato annullato dopo ore di attesa, causando disagi a circa 190 passeggeri, molti dei quali italiani. L’episodio ha generato disagio e frustrazione tra i viaggiatori, evidenziando le difficoltà logistiche legate ai voli cancellati e i relativi tempi di attesa. Una situazione che sottolinea l’importanza di una gestione più efficiente delle operazioni aeroportuali e dei servizi di assistenza.

Causa neve oltre 300 voli risultano cancellati ad Amsterdam, disagi nel nord della Germania e ancora ritardi a catena per chi viaggia da e per il Nord Italia a causa della nebbia presente su molti scali oltre che ad un guasto tecnico ai servizi di avvicinamento - facebook.com facebook

Tempesta di neve a New York, cancellazioni e ritardi per oltre 9000 voli, dichiarato lo stato di emergenza anche in New Jersey - VIDEO x.com

