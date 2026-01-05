Neve ritardi e rabbia Il volo Ryanair per Roma annullato dopo ore di attesa a Berlino

Il volo Ryanair da Berlino a Roma del 3 gennaio è stato annullato dopo ore di attesa, causando disagi a circa 190 passeggeri, molti dei quali italiani. L’episodio ha generato disagio e frustrazione tra i viaggiatori, evidenziando le difficoltà logistiche legate ai voli cancellati e i relativi tempi di attesa. Una situazione che sottolinea l’importanza di una gestione più efficiente delle operazioni aeroportuali e dei servizi di assistenza.

Odissea per 190 passeggeri, in gran parte italiani, diretti a Roma con un volo Ryanair partito (o meglio, mai partito) sabato 3 gennaio dall’aeroporto di Berlino. L’aereo, originariamente previsto alle 19.30, è stato prima rinviato alle 20, poi alle 22 e infine definitivamente cancellato a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

