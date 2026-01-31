Il Bayern Monaco vuole il terzino del Manchester United Diogo Dalot

Il Bayern Monaco punta a portare in Germania Diogo Dalot, il terzino del Manchester United. La squadra tedesca avrebbe già fatto sapere di essere interessata all’acquisto, con l’obiettivo di rafforzare la difesa nel prossimo mercato estivo del 2026. La trattativa, se si concretizzasse, potrebbe cambiare gli equilibri in Premier League e Bundesliga. Per ora, il Manchester United non ha commentato, ma la notizia sta facendo discutere tra gli appassionati di calcio.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Bayern Monaco sarebbe interessato a ingaggiare Diogo Dalot dal Manchester United nel 2026 Boom dello sport. I campioni in carica della Bundesliga hanno avuto problemi di infortunio al terzino destro e credono che Dalot risolverebbe questi problemi. Josip Stanisic non giocherà fino a metà febbraio a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia, mentre sarà indisponibile anche Konrad Laimer. Sacha Boey è sulla lista dei trasferimenti e potrebbe essere venduto dal Bayern prima della chiusura della finestra di mercato invernale della prossima settimana. Dalot, però, “resta impassibile” davanti all’interesse del Bayern. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Bayern Monaco vuole il terzino del Manchester United Diogo Dalot Approfondimenti su Diogo Dalot Bayern Il Bayern prepara un’offerta di trasferimento per Bruno Fernandes del Manchester United Il Bayern Monaco avrebbe in programma un'offerta di circa 100 milioni di euro per Bruno Fernandes, attualmente al Manchester United. Mazraoui alla Juventus? Il terzino del Manchester United nel mirino bianconero. Cosa sta succedendo in chiave mercato La Juventus valuta l’acquisto di Noussair Mazraoui, attualmente al Manchester United, che cerca maggiori opportunità di gioco in vista delle prossime competizioni mondiali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Diogo Dalot Bayern Argomenti discussi: Clamoroso: cade l'imbattibilità del Bayern. L'Augsburg vince 2-1 a Monaco; Che impresa dell'Augsburg! Il Bayern Monaco cade per la prima volta in stagione; Il Bayern Monaco vuole ingaggiare De Jong dal Barcellona; Il Bayern Monaco perde l’imbattibilità, l’Augsburg sfotte Harry Kane: A che ora vieni?. Il Bayern va di fretta, vuole blindare Kane: resta un dettaglio da definire per il rinnovoIl direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha confermato che sono iniziati i colloqui con Harry Kane per un nuovo contratto. Stiamo parlando. tuttomercatoweb.com Il Bayern Monaco perde l’imbattibilità, l’Augsburg sfotte Harry Kane: A che ora vieni?L'attaccante inglese è stato preso di mira sui profilo social dell'Augsburg, club che ha clamorosamente vinto per 2-1 sul Bayern Monaco ... fanpage.it Il #Milan spinge per chiudere subito l’ingaggio di Magnus #Dalpiaz. Sono in corso negoziazioni concrete con il Bayern Monaco e con l’entourage del giocatore. I colloqui proseguiranno sabato. Secondo quanto filtra, il piano del Milan è quello di far allenar x.com MILAN, GORETZKA RIMANE NEL MIRINO Il centrocampista tedesco rimarrà al Bayern Monaco in questa sessione di mercato, ma a fine stagione si libererà a zero Ecco perchè il club rossonero non molla il colpo e tiene aperta una pista per giugno, con # - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.