Il calcio italiano si prepara a inserirsi nella corsa per Potulski, il talento del Mainz che sta attirando l’attenzione di Inter, Milan e Como. Le tre società italiane stanno monitorando da vicino la situazione, pronte a muoversi se ci saranno le condizioni giuste. La sfida a tre si fa concreta, mentre il giocatore diventa uno degli obiettivi più caldi sul mercato europeo.

Il calcio italiano accende i riflettori sulla Bundesliga per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Secondo quanto rivelato da Sky Sport DE, Inter, Milan e Como hanno messo nel mirino Kacper Potulski, difensore centrale classe 2007 in forza al Mainz. Il giovane talento polacco è diventato l’oggetto del desiderio dei tre club, che avrebbero già effettuato i primi sondaggi esplorativi con la dirigenza tedesca per sondare la fattibilità dell’operazione. Potulski, nonostante la giovanissima età, si è già imposto a livelli altissimi collezionando in questa stagione 12 presenze e un gol tra campionato e Conference League. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter, Milan e Como su Potulski: sfida a tre per il gioiello del Mainz

Approfondimenti su Potulski Mainz

Il mercato dell'Inter si fa sempre più interessante, con una possibile sfida a Juventus e Milan per il giovane Licina, talento del Bayern Monaco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Potulski Mainz

Argomenti discussi: Perché Milan-Como non si gioca l'8 febbraio: quando si recupera? La nuova data e l'orario; Perché Milan-Como è stata rinviata e non si gioca oggi dopo mesi di caos tra Serie A e Australia; Inter e Milan, un mese al derby: calendari, differenze e obiettivi; Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO.

Quando si giocano Inter-Juve e Milan-Como: le ipotesi, le date e gli incastriLa qualificazione di nerazzurri e bianconeri ai playoff di Champions League permette di definire anche le prossime date del campionato. calcioefinanza.it

Come finiranno Sassuolo-Inter, Juventus-Lazio e Milan-Como? I pronostici di Caressa e ZazzaroniLa ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con il pareggio senza reti tra Verona e Pisa. Ieri ci sono stati due anticipi del sabato che hanno visto la vittoria rocambolesca del N ... msn.com

Milan-Inter, da oggi disponibili i biglietti al Secondo Anello Verde. Le fasi di vendita x.com

Paolo Maldini e Javier Zanetti sono due leggende del calcio italiano e mondiale. Maldini, capitano storico del Milan, dal 1985 al 2009, mentre Zanetti, capitano dell’Inter, dal 1995 al 2014. Palmarès di Paolo Maldini Trofei di Club (AC Milan): • Serie A: 7 (198 - facebook.com facebook